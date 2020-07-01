Мнение: Возвращение валюты в банки, продление Турецкого потока и почему Россию исключили из G8

01.07.2020, 20:06, Разное

1. Переломная точка кризиса в России, возможно, уже пройдена:

В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует из статистики ЦБ. На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков. Пока увеличение размера валютных депозитов можно считать символическим: граждане вернули лишь 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года.

https://www.rbc.ru/finances/24/06/2020/5ef1c2259a79471d2abbb19c

2. Несмотря на проблемы с «Северным потоком-2», в Европе по-прежнему заинтересованы в российском газе и новых ветках газопроводов. Ещё бы они не были заинтересованы! Свою энергетику под давлением зелёной чумы европейцы планомерно уничтожают. Без российского газа экономика Евросоюза была бы неконкурентоспособной:

https://ria.ru/20200626/1573543120.html

Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявил, что принято инвестиционное решение о строительстве газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из “Турецкого потока”. <…>

Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.

3. Дональд Трамп продолжает рубить правду-матку в своём Твиттере:

https://lenta.ru/news/2020/06/28/g8/

Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон. Такую причину назвал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter.

«Россия полностью переиграла его [Джо Байдена] и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России», — написал Трамп.

Интересно, по той же логике: если Трамп вернёт Россию в «Большую восьмерку», будет ли это значить, что на этот раз американский президент переиграл нашу страну?