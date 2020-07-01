Stratfor – когда «коронавирусная» рецессия наконец достигнет дна, не способен предсказать никто

01.07.2020, 19:55, Новости дня

Все международные финансовые институты и аналитики предрекают огромные убытки и длительный выход из мировой рецессии, которая стала самой тяжёлой за последние 80 лет, пишет Stratfor. Реальность показала, что все экономические модели не справились с неопределённостями на фоне беспрецедентного глобального карантина. И хотя конкретные цифры меняются, все прогнозы указывают в одном направлении — вниз. Но когда же наконец будет достигнуто это «дно» и спад прекратится, пока не берётся предсказать никто, отмечается в статье.



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Похоже, что все вероятные перспективы скорого восстановления мировой экономики после коронавирусной пандемии «официально мертвы», пишет Stratfor. Все крупные международные финансовые институты, как и частные аналитики, предрекают сейчас лишь огромные убытки, а также длительный и неравномерный выход из рецесии, которая стала самой серьёзной для мировой экономики за последние 80 лет, отмечается в статье.

Оказалось, что существующие экономические модели не смогли справиться с «неопределённостями и разрывами» на рынке из-за беспрецедентного глобального карантина, который был введён, чтобы попытаться сдержать распространение коронавирусной инфекции. «Но даже при том, что конкретные цифры меняются, все последние прогнозы указывают в одном направлении — вниз», — подчёркивает Stratfor.

В частности, по оценкам экспертов Международного валютного фонда (МВФ), совокупные экономические потери от коронавируса за нынешний и следующий год составят $12,5 трлн. При этом спад мирового промышленного производства в 2020 году достигнет 4,9%, а в следующем году оно сможет восстановиться не более чем на 5,4%. МВФ исходит из того, что сила восстановления будет «крайне неопредёленной». А в случае масштабной второй волны заражений в 2021 году экономический рост может дополнительно снизиться ещё на 2,5%, сообщается в статье.

При этом такой прогноз от МВФ ещё можно назвать «оптимистичным» по сравнению с остальными, подчёркивает Stratfor. Например, Всемирный банк предрекает в 2020 году глобальный спад мировой экономики, который может достигать 5,2% — а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает ещё большее снижение в размере 6%, говорится в статье. Что касается прогнозов отдельных аналитиков, то они и вовсе допускают глобальный спад мировой экономики, достигающий 12% при наихудших сценариях развития событий.

Главная проблема заключается в том, что глобальное замедление на фоне карантина было «синхронным» и затронуло 95% мировой экономики. Поэтому сейчас фактически нет ни одной отдельно взятой страны или группы стран, которые смогли бы выступить в роли экономического «локомотива» и потянуть вперёд остальных, поясняется в статье. Единственная крупная экономика, где до сих пор сохраняется шанс на «слабоположительный рост» около 1% в этом году, — это Китай, однако для этого ему нужно полностью взять под контроль недавнюю новую вспышку инфекции в Пекине, пишет Stratfor.

Но даже если в ближайшие месяцы пандемию удастся взять под контроль, глобальное восстановление будет очень медленным и неравномерным, поскольку страны выходят из карантина с разной скоростью, отмечается в статье. При этом осторожное поведение потребителей и компаний приведёт к «похмелью» на рынке труда, особенно с учётом беспрецедентной скорости экономического спада и сопутствующей потери рабочих мест, предупреждает Stratfor.

«Мрачная наука» экономика привыкла ждать, что при пандемии реальная заработная плата должна расти из-за высокой смертности и изменения соотношения капитала и труда. Однако современная медицина перечёркивает традиционные ожидания: теперь даже при серьёзных пандемиях выживает больше людей, поэтому соотношение меняется, поясняет автор.

В то же время «потрясённые» домохозяйства переживают из-за сокращения доходов, что приводит к росту сбережений на «чёрный день» и падению глобального спроса. Сокращение инвестиций в бизнес, которое отмечалось в США ещё до начала пандемии, будет ограничивать потребительский спрос ещё сильнее, предупреждает автор: «Помимо прочего, «осторожные» расходы на производство и оборудование нарушат глобальные цепочки поставок, что приведёт к снижению производительности и будущего экономического роста».

Пока что конца и края эпидемии не предвидится, а все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предсказывают огромные совокупные убытки и «долгое и неравномерное выздоровление» экономики, отмечается в статье. При этом домохозяйства и предприятия по-прежнему должны погашать свои предыдущие долговые обязательства вне зависимости от реальных доходов. А это означает, что частным лицам и компаниям придётся жёстко контролировать все переменные затраты, чтобы стараться избежать банкротств, которых после карантина становится всё больше, констатирует Stratfor.

Причём глубина и продолжительность глобальной рецессии зависит не только от распространения эпидемии и её локализации, но и от мер государственного стимулирования, направленных на предотвращение дальнейшего падения доходов, поясняет автор. А на развивающихся рынках, которые сильно зависят от иностранного финансирования, такие меры стимулирования по-прежнему заметно отстают. Создаётся даже впечатление, что финансовые рынки «отключены» от реальной экономики, говорится в статье.

Между тем МВФ предупреждает, что чрезмерные риски чреваты «внезапной остановкой» притоков капитала на развивающиеся рынки, если глобальные настроения снова изменятся. А по прогнозам Всемирной торговой организации, сокращение мировой торговли в этом году может составить от 13% вплоть до 32% (одновременно с падением мирового ВВП в размере от 2,5% до 8,8%). При этом больше всех пострадают страны, зависящие от экспорта, заключает Stratfor.