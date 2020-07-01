Личное: Больно Гарику

01.07.2020, 19:54, Разное

Один из друзей Гарика Жалкой Собаки Харламова, его коллега по шоу Артур Джанибекян заявил, что прямо сейчас его близкому человеку больно:

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик — мой близкий друг, я слишком глубоко знаю всю эту историю. Было больно, но Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова.

Считаю, эту ситуацию одним из негативных проявлений нашего информативного общества».



Фото: Соцсети

Артур совершенно справедливо расценивает происходящее — сотни, тысячи людей оттаптываются на разводе Кристины Асмус и Гарика, как до того всем дружным стадом ржали над известной сценой из фильма Текст.

Вполне очевидно, что любому человеку, а не только Гарику, было бы больно всё это видеть, слушать, читать.

Ну, ещё бы — жена там совокупляется на потеху стране, друзья называют куколдом, а жена уходит вдаль, потряхивая своими сисечками, и улыбается.

Мало того, что случился развод, так ещё и все окружающие узнали, как всё было некрасиво.

Кристина — улыбается. Гарику больно.

Чисто по-человечески я очень сочувствую Гарику. Однако, простите, а при чём тут «негативные проявления нашего информативного общества»?

Нет, ну серьёзно — виновата толпа, которая обсуждает развод? Правда? Они виноваты?

То есть, сначала вы вываливаете в свои Инстаграмы личные фоточки. Любовь-морковь, фотосессии. Что едите, что пьёте, чем, пардон, срёте. Детей своих, мам, бабушек и путешествия по злачным местам.

Затем вы снимаетесь в фильмах, где показываете вообще всё, что нельзя и можно — все трещинки на сосках, письках и моськах.

После этого вы всё своё личное обсуждаете — мол, горжусь женой, которая, как оказалась, актриса! Сыграла секс так, что все поверили, а потом ходят слухи, что это в самом деле был секс, но и на это вы вываливаете свои оправдания.

И после того, как у вас не остались ничего личного, как вы всё сами же вывалили толпе ради заработков, вам теперь, сука, больно!

Где логика?

И Гарик, и Артур, вы простите меня, но человеку, который сам не светит своими щёлочками, толпа не делает больно, обсуждением ваших дырочек.

Сами не демонстрируйте, и никто не станет вас трогать. А уж если живёте не талантом, не творчеством, а соцсетью эскортниц, то и не жалуйтесь!

Что, неправа, кто-то скажет?