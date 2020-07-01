Мнение: Вброс Третьяковой пройдет безнаказанно?

01.07.2020, 19:50, Разное

Фотожаба на украинскую нардепа-нацистку Третьякову.

Возгордившаяся собственной популярностью мадам Третьякова явно намекнула, что свой болт с мнения президента она слагать не будет, да и вообще, кто он такой?, и соизволила процедить сквозь зубы, что и пост главы комитета Рады покидать не собирается, ибо нефиг!

Я уже писал об этой нацистке в посте «Нардеп Третьякова как ангел чистой расы» и заострял вопрос о том, что вброс о «недодетях» совсем не её мнение, а продуманная акция, по изучению общественного мнения на грядущее предложение по уменьшению отчислений из бюджета на социальные программы. За ней стоят силы, против которых преЗе не рыпнется, и, даже если она влепит ему оплеуху, то подставит вторую щеку.