В Москве завершилось голосование по Конституции

01.07.2020, 19:48, Новости дня

Участки голосования по поправкам в Конституцию закрылись в Москве и центральной России.

Всего в Москве было открыто 3,6 тыс. участков, 178 из которых – в следственных изоляторах и больницах. Пять избирательных участков организованы в столичных ТЦ и в ММДЦ «Москва-Сити», передает РИА «Новости».

Проведение голосования в Москве обеспечивали 45 тыс. человек, Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности.

За ходом голосования наблюдали более 20 тыс. человек, на всех участках все семь дней велось видеонаблюдение. В последний день можно было лично наблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения.

Серьезных нарушений в Москве не выявлено, все сообщения о незначительных нарушениях проверялись в штатном режиме.

К 18.50 мск явка в Москве превысила 53%, в РФ к 18.00 мск явка составляет 63,32%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».