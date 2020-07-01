 

В Москве завершилось голосование по Конституции

01.07.2020, 19:48, Новости дня

Участки голосования по поправкам в Конституцию закрылись в Москве и центральной России.

Всего в Москве было открыто 3,6 тыс. участков, 178 из которых – в следственных изоляторах и больницах. Пять избирательных участков организованы в столичных ТЦ и в ММДЦ «Москва-Сити», передает РИА «Новости».

Проведение голосования в Москве обеспечивали 45 тыс. человек, Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности.

За ходом голосования наблюдали более 20 тыс. человек, на всех участках все семь дней велось видеонаблюдение. В последний день можно было лично наблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения.

Серьезных нарушений в Москве не выявлено, все сообщения о незначительных нарушениях проверялись в штатном режиме.

К 18.50 мск явка в Москве превысила 53%, в РФ к 18.00 мск явка составляет 63,32%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Мэр Железноводска стал «Волонтером Конституции»

03.06 / Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

01.05 / Озоновая дыра закрылась над Арктикой

03.05 / Специалисты рассказали о вреде обычных и электронных сигарет

04.05 / В России за сутки на COVID-19 заболели более 10 тыс. человек

10.05 / Шестой самолет с российскими военными вернулся из Италии

01.07 / Volkswagen официально представил улучшенный Tiguan

24.04 / Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона, которого травили одноклассники

01.06 / США объявили награду за куратора криптовалюты Венесуэлы в 5 млн долларов

07.05 / Стала известна реакция Москвы на высылку российского журналиста из Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска