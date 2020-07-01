Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

01.07.2020, 19:48, Новости дня

В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что задержание бывшего главы Белгазпромбанка, претендента на пост президента республики Виктора Бабарико было законным.

Подчеркивается, что законность подтверждена постановлением суда Центрального района Минска, передает «Интерфакс».

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано.

При этом он собрал необходимое для выдвижение в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.