 

Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

01.07.2020, 19:48, Новости дня

В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что задержание бывшего главы Белгазпромбанка, претендента на пост президента республики Виктора Бабарико было законным.

Подчеркивается, что законность подтверждена постановлением суда Центрального района Минска, передает «Интерфакс».

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано.

При этом он собрал необходимое для выдвижение в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / МЧС снова предупредило москвичей о ливне с грозой

25.04 / В Великобритании число умерших от коронавируса превысило 20 тысяч

28.05 / Главный санврач Украины Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

12.06 / Миссия Украины в ООН осудила призыв крымчан в российскую армию

15.04 / Американский врач предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе

06.06 / В Серии “А” официально разрешено делать пять замен за матч

28.05 / Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма

18.06 / Верховный суд защитил «мечтателей»

10.05 / Российский боец Олейник победил бразильца Вердума на турнире в США

14.05 / Кабмин уволил главу Госрезерва Украины. Он обвинил министра экономики в желании возглавить коррупционные схемы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска