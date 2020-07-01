Мнение: Письмо: “Власть мертвеца”

01.07.2020, 19:45, Разное

Это письмо сами разбирайте. Мне автор по своей жизненной позиции и отношению к мужчинам кажется похожей на автора вот этих вот стихов.

Тяжела личная жизнь Попрошайки, все время в окопе, кругом гранаты рвутся, каска с головы сползает на глаза.

Самые амбициозные из Попрошаек считают себя наделенными волшебной силой проклятия. Всех, кто с ними плохо обошелся, они проклинают. И если вдруг случайно совпадет и с человеком что-то случится, живет потом Попрошайка на дне выгребной ямы. Прочитайте письмо и ответьте, почему так. Только без мистики, это психология.

nosushka40

Помогите избавиться от власти мертвеца.

Добрый вечер, уважаемая Эволюция.

Спасибо, что вы помогаете людям своими знаниями и умениями!

Пожалуйста, помогите мне. Я хочу понять как избавиться от мучений.

Как то раз со мной в интернете познакомился мужчина. Это было странное знакомство. У меня тогда был пик жизненного кризиса, дело близилось к тридцатнику, ни мужа, ни детей, ни нормальной достойной работы. И вот я сижу в своей съемной квартирке, мне неуютно и страшно за будущее. Я весь день бегала по собеседованиям. Зарплаты предлагали просто смешные — долларов 300, обязанностей и ответственности до неба, отвратительный график и очень далеко от дома. Короче настроение просто швах. Слезы, одиночество, безнадега и желание забраться к кому-нибудь на ручки.

И вот эти ручки ко мне пришли сами. Пишет человек без фото, ник какой-то такой связан с китайским божеством. Общается вежливо, интеллигентно. никаких «эй малышка, я тебя хочу, давай я к тебе приеду с бутылочкой шампанского». Просто разговариваем на отвлеченные темы, никаких грубых и даже тонких намеков. мужчина подошел к вопросу с уважением.

И вот так наше общение продолжалось недели две. Ни о чем. Я не придавала значения. Со мной в то время многие мужчины инициировали знакомства. И через одноклассники, и через фб и Мамба тогда еще блистала. Я была довольно популярной и востребованной девахой на районе:) и этой пустой болтовне ни о чем я не придавала особого значения. Напишет хорошо, нет — не беда. Следующий.

И вот где-то спустя недели две я и сижу в тех расстроенных чувствах по поводу работы. Пишет Он. Назовем его Дмитрием. Дима это не его уровень. Он именно Дмитрий. И желательно по отчеству. Слово за слово, он спросил почему я расстроена, я не выдержала, призналась, что никак не могу найти работу, денег осталось максимум на два-три месяца скромнейшей жизни, я в отчаянии и просто не знаю куда податься. И тут вдруг Дмитрий начинает меня успокаивать, утешать и просит прислать свое резюме. Я удивляюсь :зачем?как ты можешь мне помочь? Кто ты?

Дмитрий снова просит меня перестать плакать и расстраиваться. И я точно помню его фразу :когда ты узнаешь кто я, ты больше не будешь переживать за работу. Я тебе помогу. Я завтра тебе позвоню.

И он действительно позвонил. Низкий серьезный деловой голос. ОН позвонил мне как ни в чем не бывало,попросил подъехать к дому правительства и сразу же его набрать. Это все выглядело для меня загадочным приключением, не буду скрывать — мне стало жутко любопытно. Будоражащая авантюра! Я сделала как было велено. Позвонила ему около дома Правительства. Он объяснил к какому входу подойти. Там их несколько. Я вхожу, называю свою фамилию, охранник проверяет списки, видит мою фамилию и начинает кому-то звонить. Спустя пару минут ко мне спускается сам Дмитрий. Очень привлекательный мужчина , хорошо сложенный ( он занимался каким-то видом единоборства),высокий, возраст 35-37 лет. Мы улыбаемся друг другу и он меня ведет по коридорам в свой кабинет. Усаживает меня к журнальному столику, звонит официантке и заказывает кофе, через несколько минут заплывает классическая такая Баба Валя советского разлива — в нарядном накрахмаленном передничке с рюшами, на голове чепчик. В руках поднос, на подносе две чашечки кофе и вазочка с конфетами. Как сейчас помню — грильяж и мишка на севере. И чашечки из сервиза а ля Мадонна.

Я обескуражена, ошарашена и ничего не понимаю. На двери в кабинет я зрительно сфотографировала табличку с фамилией и должностью.

Птица высокого полета. Даже слишком… Для того,чтобы приглашать девок с улицы в свой кабинет.

Мы посидели, пообщались, он признался, что очень приятно удивлен. Что в реальной жизни я намного красивей, приятней и нежней. При этом снова ни одного намека на какие-либо отношения. Он расспрашивал меня о моей жизни, семье, немного рассказал о себе, в какой-то момент в кабинет вплыл министр! Зашел без стука, по свойски. И отшутился «если бы я знал, что у тебя тут такая красивая гостья, я бы пораньше заглянул». Я была наивная, молодая, дурная и очень доверчивая. Но даже в тот момент я напряглась — т.е. красивые гостьи тут никого не удивляют и дело поставлено на поток? Ах вот какими важными государственными вопросами вы тут занимаетесь? Охмуряете молодых девок, пускаете им пыль в глаза с целью склонения к половой ебле? Зачем было приглашать меня на кофе в своей кабинет? Почему не в кафе? не в ресторан? он не был женат. Известная личность, которая не хочет палиться? или просто хотел на дурочку произвести впечатление? У меня много вопросов. Он был очень привлекателен внешне. Ему не нужно было идти совершенно ни на какие ухищрения, чтобы затащить женщину в постель. Такому дадут совершенно бесплатно, особо не ломаясь может ещё и сами попросят. Даже если бы он не был птицей такого высокого полета.

Разумеется мы обсудили рабочий вопрос, он предложил мне навскидку несколько интересных вариантов. Я выбрала тот, где нужен был хороший английский. Честно призналась, что мне нужно будет подтянуть разговорный англ. Порешили на том, что где-то к июню должность освобождается, а пока что я буду подтягивать язык.

Не буду скрывать – ситуация меня впечатлила. Я повелась. Я на последние деньги нанимаю репетитора.

Дмитрий постоянно был со мной на связи. Пару раз мы с ним сидели в кафе, да. Несколько раз он приезжал ко мне домой на кофе. Никаких поползновений в сторону моего тела. Мне кажется это была отработанная тактика. Я привыкла отбиваться от приставаний, а тут все пошло не так. Что ему от меня надо? Чем я, обычная по сути девченка, так ему интересна, что он не жалеет своего драгоценного времени на меня? Сидит тут на моей кухне, пьет дряной нескафе и слушает мои выпендрежнические бредни?

Он помог мне в нескольких важных вопросах. У меня тогда заболели почки, главврач поликлиники, увидев мои анализы хотела срочно положить меня в больницу. Я отказалась, потому что воспаление можно было лечить и в домашних условиях. Но Дмитрий мне тогда нашел очень хорошего врача и я к нему попала без очереди. по блату и разумеется бесплатно.

А потом я сдавала на права, никак не могла сдать на ручной передаче и Дмитрий мне эти права подарил. На день рождения.

короче вот в таком режиме странного общения мы протянули до моего дня рождения. Он кормил меня сказками о работе, а я некоторым образом и подвлюбилась в такого могущественного красивого мужчину. Прям рыцарь из сказки. Он позвонил мне около 22.00 на мой день рождения. Я тогда уже была немножко навеселе, только что вернулась домой. Пышное торжество было назначено на пятницу, а это был будний день. Середина недели. Он приехал ко мне с цветами, шампанским и конфетами. набор джентельмена. Секс очень гармонично вписался в эту картину. Мне он нравился, я нравилась ему, мы общаемся около четырех месяцев, почему бы нет? Все было хорошо, прекрасно и качественно. На прощание мы поцеловались, он уехал поздно ночью, а я рухнула спать влюбленно счастливо улыбаясь.

Он не позвонил на следующий день. Он не позвонил и через день, и через два, и через три. Я сначала даже не встревожилась. Ну мало ли.. занят. Отправили в коммандировку… Через неделю я набрала номер, он не ответил и не перезвонил. На следующий день он сбросил меня.

Мне было очень больно. Знаете я видела в жизни много говна мужского пола, козлин всех мастей и рангов. Но этот меня добил. Зачем так подло входить к женщине в доверие? зачем лезть к ней в трусы через ее слабости? через предложение о работе, через поддержку и иллюзию заботы? Он был достаточно хорошо собой, чтобы завоевать женщину без всяких лишних обещаний. Предложить работу, кормить обещаниями, знать, что девочка доверяет, надеется и ждет, а потом переспать и вышвырнуть из своей жизни, без утомительных и излишних объяснений? Это гнусная подлость.

Я очень много плакала. Мне было больно и обидно. Он меня добил. Многие годы я мысленно выстраивала с ним диалог. Признаюсь — я даже желала ему зла.Я говорила про себя, что ничего ничего.. боженька все видит. Ты обидел хорошую девочку и кара обязательно тебя настигнет. Мой успешный «небожитель». Ты всего лишь человек. Я часто обращалась к нему с вопросом «зачем? почему? как ты мог?» Никто и никогда меня не вышвыривал меня из жизни так пренебрежительно. Каждый раз, когда я шла на хуй, я получала хотя бы объяснительную записку:)

Прошло уже 10 лет, а мне больно до сих пор. Меня мучили кошмары, что он узнает где я и что я (я живу лучше чем тогда, но не достигла особых успехов).

Недавно я узнала, что он умер несколько лет назад. В довольно молодом возрасте. Не выдержало сердце. Друзья отзывались о нем, как об очень порядочном и хорошем человеке. А я вот признаюсь вам… ощутила странное. Вроде бы о мертвых или плохо или ничего. Я испытала что-то похожее на радость и облегчение – истина восторжествовала, ты получил по заслугам. Ты мертв, а я живу.

Но даже после его смерти, я продолжаю думать о нем, и тогда мне больно и плохо.

Пожалуйста, помогите мне избавится от мучений, которые приносит мне уже мертвый человек.

Спасибо вам!