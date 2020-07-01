 

Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

01.07.2020, 19:26, Новости дня

ВОЗ наблюдает за вирусом свиного гриппа, информацию о котором опубликовали вирусологи из Китая. Как уверил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, это не новый вирус, а разновидность свиного гриппа, известного несколько лет.

На брифинге в Женеве Майкл Райан попросил успокоить мировую общественность данными, что "новый вирус"  является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года. Как выяснили исследователи, штамм вируса получился в результате скрещивания нескольких штаммов H1N1, в том числе и натворившего бед (H1N1) pdm09. Новый штамм авторы назвали G4 EA H1N1, пишет РИА Новости.

ВОЗ поддерживает контакты с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на этом же брифинге рассказал о ситуации с распространением коронавируса COVID-19. По данным ВОЗ, в мире заразились 10,3 миллионов человек. Скончались от последствий заболевания свыше 506 тысяч пациентов.



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