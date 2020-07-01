Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

01.07.2020, 19:26, Новости дня

США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея, сообщил госсекретарь Майк Помпео. В заявлении, распространенном госдепартаментом, Помпео предлагает оставить собор доступным для посещения.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что статуса собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен с музейного на культовый — собор станет мечетью, и доступ в него будет разрешен лишь для совершения молитв. Помпео считает, что сохранение за Святой Софией статуса музея станет примером уважения религиозных традиций и исторического многообразия. А лишения статуса музея может рассматриваться как принижение наследия этого выдающегося здания.

Святая София входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Статус музея церковь получила в 1935 году при Кемале Ататюрке. Радикалы неоднократно требовали превратить музей обратно в мечеть. За превращение собора Святой Софии в мечеть ратуют некоторые консервативные политические партии и общественные исламские движения Турции, однако на высшем уровне данные инициативы до этого момента не поддерживались.