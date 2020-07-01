“Шаг к ревизии Майдана”. Кокс и Квасьневский обнародовали совместное заявление в связи с судом над Порошенко

01.07.2020, 19:25, Новости дня

Судебное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко символизирует откат страны от демократических стандартов и возвращение избирательного правосудия в отношении оппонентов действующей власти. Об этом говорится в заявлении, которое 1 июля обнародовали бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава Европейского парламента Пэт Кокс.

“Информация, которая до нас доходит, свидетельствует о тревожном начале отползания от демократических стандартов, о шаге назад, который может перерасти в ревизию Майдана. Политическая борьба есть везде, но она происходит путем выборов и дебатов в парламенте. Не суды являются аренами борьбы политических соперников. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются с помощью системы правосудия, а не через избирательный бюллетень”, – заявили европейские политики.

Они отметили, что российская пропаганда участвует в формировании ожиданий тюремного заключения для высокопоставленных политиков, а украинские суды используются как инструмент манипулирования общественным мнением. Это ставит под удар верховенство права и демократию –ключевые составляющие ценностей, на которых базируются стремление Украины к интеграции в ЕС и НАТО, предупреждают Кокс и Квасьневский.

“Избирательное правосудие посредством преследования по политическим мотивам должно остаться делом прошлого, а не инструментом будущего. Органы государственной безопасности, прокуратуры и судебная система нуждаются в независимости, а не в превращении в инструменты. Ревизионистский шаг назад не способствует европейскому будущему Украины. Мы выступаем с позиций дружбы, заботы и уважения. Молчание в таких обстоятельствах может быть воспринято как согласие. Мы не можем молчать”, – резюмировали авторы послания.

1 июля Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу об издании указа о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просило назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

В 2012–2014 году мониторинговая миссия Европарламента в составе Кокса и Квасьневского наблюдала за ходом рассмотрения уголовных производств против оппонентов тогдашнего президента Виктора Януковича – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, а также за условиями их пребывания под стражей. Ирландский и польский политики критически отзывались об избирательном характере и политической мотивированности правосудия, а также о несоблюдении презумпции невиновности в ходе судебных процессов в Украине.