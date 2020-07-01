 

Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение

01.07.2020, 19:23, Разное

В преддверии президентских выборов Александр Лукашенко сказал, что зарплата у работников здравоохранения, образования и культуры унизительно низкая. Вместе с тем белорусский лидер признал: “Мы в экономике не очень хорошо работаем”.

Радужные перспективы, которые рисует Александр Григорьевич, оценил бывший председатель правления Национального банка Беларуси, доктор экономических наук и профессор Станислав Богданкевич. Он усомнился в заявлении лидера страны, поскольку экономика в республике не растет уже десять лет.

“Почему же она вдруг резко вырастет сейчас?”, – недоумевает Богданкевич. По его мнению, такие обещания не просто так даются перед выборами. Люди, которые не понимают в экономике, могут поверить президенту и пойти голосовать, но на самом деле слова Лукашенко нельзя подкрепить фактами.

“Эти слова президента – заявление для людей доверчивых, малограмотных, для люмпенов”, – сказал эксперт.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukashenko_president) 25 Апр 2019 в 3:31 PDT

Богданкевич напомнил, что Лукашенко уже делал такие заявления в преддверии выборов. Тогда политик обещал зарплату в 500 долларов, но это так и осталось “мечтой на периферии”. Сейчас среднестатистический белорус получает 400-600 рублей.

Для того, чтобы реанимировать нынешнюю экономику, нужны реформы и нормальный инвестиционный климат, считает профессор. Иначе, она окажется в тупике.



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