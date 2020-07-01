Мнение: О потерях БПЛА в Ливии

01.07.2020, 19:20, Разное

В дополнение к материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5929471.html о потерях турецких БПЛА в Ливии по подсчетам турецкого аналитика.

Dronewars представил свой подсчет сбитых дронов производства Турции и ОАЭ. Согласно ему за 2020-й год Турция потеряла в Ливии 17 больших БПЛА. ОАЭ потеряли 8 машин.

В нашем последнем ежеквартальном обновлении к нашей базе данных https://dronewars.net/drone-crash-database/ о инцидентах с дронами добавлено еще 28 аварий/падений больших БПЛА (класса II и II по НАТОвской классификации) .

Это, несомненно, самое большое число, которое мы добавили в одном обновлении, и связано с количеством беспилотников, эксплуатируемых Турцией и ОАЭ от имени двух воюющих сторон в ливийской «гражданской войне», которые были сбиты.

За первые 6 месяцев 2020 года мы выявили 41 крупную военную аварию/сбитие дронов по сравнению с 28 за весь 2019 год и 19 за 2018 год.

В среднем, 2-3 больших беспилотника падали ежемесячно по различным причинам за последнее десятилетие, но 15 беспилотников потерпели крушение/были сбиты в Ливии в апреле/​​мае 2020 года. Несмотря на то, что среди гиперболизированных заявлений и пропаганды всегда трудно отследить детали аварий и падений, как всегда, мы включили только отчеты, которые могут быть подтверждены фотографиями и видео или получены из надежных источников. Вполне вероятно, что произошли другие аварии/сбития, но они не были проверены. В то же время ряд заявлений об уничтожении дронов оказались ложным. Следует отметить, что, хотя каждая авария дронов была объявлена следствием работы систем ПВО, на изображениях некоторых обломков видно, что беспилотники практически целы, что указывает на то, что они не обязательно были поражены ракетами.

По нашим данным, с начала года в Ливии разбились 25 крупных военных беспилотников (класса II и III по классификации НАТО), которые, как утверждается, были сбиты. 17 из них были БПЛА Bayraktar TB2, эксплуатируемые Турцией от имени поддерживаемого ООН правительства национального согласия (GNA), в то время как 8 были Wing Loongs, эксплуатируемые Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) от имени вооруженных сил Халифы Хафтара, командующего Ливийской Национальной Армией.

Обе стороны, по крайней мере в одном случае, сбили свои беспилотники по ошибке.

В то время как система противовоздушной обороны "Панцирь-С1", поставляемая войскам Хафтара ОАЭ, как представляется, несла ответственность за сбитие ряда турецких беспилотников, Турция позже смогла нанести ответный удар, и ее беспилотники уничтожили ряд этих мобильных систем противовоздушной обороны .

https://dronewars.net/2020/07/01/libyan-war-sees-record-number-of-drones-brought-down-to-earth/ – цинк

Плюс еще на тему проблематики использования эмиратчиками экспортных "Панцирей" в Ливии.

Стоит отметить, что несмотря на потери, ОАЭ завезли Хафтару еще одну партию "Панцирей", которые отмечались в районе Бенгази, Сирта и авиабазы Аль-Джуфра. Если боевые действия под Сиртом продолжатся и Эрдоган все же попробует силой взять желаемое, то продолжение дискуссии турецких ударных БПЛА и экспортных "Панцирей" мы увидим в ближайшее время. Пока что по статистике борьба идет с переменным успехом и обе стороны понесли существенные потери, при этом Турция смогла за май выправить неудачное для себя соотношение сбитых БПЛА и уничтоженных "Панцирей". Что конечно не мешало стороны сыпать пропагандистскими заявлениями про "очищенное от турецких БПЛА небо" и "геноцид Панцирей", которые как правило строились на раздувании потерь оппонентов и сокрытии своих потерь.

Разумеется, было бы интересно посмотреть на встречу "Байрактаров" и "Анка-С" с последними модификациями "Панцирей" (которые разрабатывались в том числе с учетом опыта сирийской войны) или чем-то более серьезным, но они в Ливии пока что не светились.