 

Трамп пригрозил наложить вето на законопроект об обороне

01.07.2020, 19:17, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на ежегодный законопроект о финансировании Министерства обороны, если в него будет включено требование о переименовании военных объектов США, названных в честь Конфедеративных Штатов Америки.

Его последнее заявление на эту тему появилось в «Твиттере» вечером во вторник. В нем президент подверг критике сенатора-демократа Элизабет Уоррен, использовав при этом, как он неоднократно делал ранее, свое ироничное прозвище этой женщины-законодателя «Покахонтас».

«Я наложу вето на законопроект об обороне, если поправка Элизабет «Покахонтас» Уоррен приведет к переименованию Форта-Брэгг, Форта Роберта Эдварда Ли и многих других военных баз, используя которые мы выиграли две мировые войны…»

В прошлом месяце сенатский Комитет по делам вооруженных сил в результате согласованного двухпартийного голосования одобрил 25 голосами против 2-х поправки, предложенные Элизабет Уоррен. Сенаторы призвали Пентагон в течение 3-х лет провести работу по идентификации и переименованию любых военных баз, улиц, самолетов, военных комплексов или других «объектов», названных в честь Конфедерации – объединения южных штатов, которые хотели сохранить рабство и отделиться от США, но проиграли Гражданскую войну 1861-1865 годов.

Министр обороны США Марк Эспер, председатель объединенного Комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр Армии Райан Маккарти дали понять, что готовы начать работу по переименованию баз.

Среди объектов, названных в честь военных деятелей Конфедерации, – Форт Беннинг, Форт Брэгг, Форт Худ и Форт Пикетт.

Проблема переименования вновь возникла на фоне общенациональных протестов после смерти в ходе задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты во многих городах были направлены против памятников деятелям Конфедерации и привели к сносу некоторых из них. Например, монумента президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в Ричмонде – столице штата Вирджиния и монумента одному из ведущих генералов Конфедерации Роберту Ли в Монтгомери – столице штата Алабама.

Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (National Association of Stock Car Auto Racing – NASCAR) также запретила показ флага Конфедерации на своих соревнованиях.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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