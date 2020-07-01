Генпрокуратура потребовала удалить обращение опального схиигумена Сергия

01.07.2020, 19:15, Разное

о голосовании по Конституции.

Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом «Новой газете» сказал спикер обители Всеволод Могучев.

В уведомлении Роскомнадзора, переданном Могучевым корреспонденту «Новой», говорится, что Генпрокуратура признала недостоверной информацией следующие слова схиигумена: «Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов для голосования, независимо от нашего согласия или несогласия, то есть им нужна массовость, будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узакониваем власть будущего антихриста и его слуг и теряем благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери. Заявляю всем народам России, не ходить на пункты для голосования!».

Также надзорное ведомство признало недостоверным утверждение священнослужителя о том, что Россией правят хасиды (одно из течений иудаизма). Могучев сообщил, что удалит запись обращения.

Схиигумен Сергий (Романов) был лишен права проповедовать и совершать религиозные обряды после того, как 26 апреля в ходе проповеди заявил, что пандемии коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает закрывать храмы, опасаясь распространения инфекции.

В середине июня опальный священнослужитель вместе со сторонниками, среди которых спортсмены и ветераны войн, занял Среднеуральский монастырь. Обитель была вынуждена покинуть настоятельница, игуменья Варвара. Схиигумен заявил, что покинуть монастырь его заставит только Росгвардия.

Сейчас схиигумен находится под церковным судом, который может лишить его сана. Также в отношении него заведено административное дело за фейк-ньюс из-за отрицания коронавируса: по этому делу схимонаху может грозить штраф до 100 000 рублей.

Иван Жилин

спецкор