Король и королева Бутана обнародовали имя второго сына и поделились новыми фото

01.07.2020, 19:10, Разное

Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун, которых мировая пресса зовет “Кейт и Уильямом Востока”, уже показывали общественности своего второго сына: 1 июня пресс-служба королевского дворца обнародовала несколько кадров семейной фотосессии по случаю дня рождения королевы. Теперь же, ровно через месяц, было озвучено имя малыша – Джигме Угьен Вангчук, а подданные будут называть мальчика – Его Королевское Высочество или Гьялси (Принц) Угьен Вангчук.

Король с младшим сыном

В преддверии этого события король Джигме и королева Джецун с детьми посетили молитвенную церемонию в буддийском монастыре Ташинчхо-дзонг – в честь рождения индийского учителя буддийской тантры VIII века Падмасамбхавы, или Гуру Ринпоче, что значит “Драгоценный Учитель”. Такая церемония проводится каждый год “во благо всех живых существ”.

Напомним, о второй беременности королевы Бутана стало известно в декабре прошлого года во время масштабных празднований по случаю Национального дня страны. Король Джигме Кхесар Вангчук обратился к подданным с речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями, что его супруга, королева Джецун, ожидает второго ребенка.

На свет Джигме Угьен появился в середине мартав стенах резиденции короля – дворца Лигкана. Для монарха это был двойной праздник и особое благословение, так как 19 марта в Бутане отмечают День отца. Мальчик занял второе место в очереди на престол – после своего старшего брата, которому сейчас 3 года.

До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же – девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения. Король Бутана и его возлюбленная-простолюдинка поженились 13 октября 2012 года. На их свадьбе было 1500 гостей. И хотя местная религия позволяет многоженство, Джигме отказался от этого и живет лишь с Джецун. В 2017 году у них родился первенец. Сейчас королева – самая популярная девушка в стране, а ее и короля называют “Кейт и Уильямом Востока”.