Мнение: Прямое и непрямое решение

01.07.2020, 19:08, Разное

Путинское "голосование" – очень неплохой повод для того, чтобы оценить пути и возможности противостояния российскому мафиозному фашизму, который теперь прочно маркируется личностью нашего вечного президента. Но для начала небольшой пример.

Вполне известный анекдот, он же небольшая притча. Как шла обезьяна, увидела пальму с кокосами и начала ее трясти. Кокосы не падали. Тогда обезьяна задумалась, увидела камень, подняла его и начала бросать. Сбила в итоге кокос, подобрала и довольная ушла. Следом пришел человек. И тоже начал трясти пальму. С тем же результатом. Сел, задумался. Потом встал и сказал вслух – "а что тут думать, тут трясти нужно".

Это пример прямого решения. Первое – рациональное, второе – нерациональное. Но они оба прямые: есть проблема – хочу съесть кокос. Соответственно, принимаются решения, как именно его добыть. Конечно, есть и третий выход – залезть на пальму, но он рискованный – можно упасть. И это третье решение – тоже прямое.

Усложним задачу: пальма очень высокая. И очень большой ствол, а значит, массивный. Можно трясти, можно бросать камень – результат окажется нулевым. Тогда на помощь приходит непрямое решение – игнорировать текущую ситуацию, не тратить на нее ресурсы, а просто нати другую пальму, пониже. Или пойти на охоту или рыбалку. Цель ведь на самом деле не сбить кокос, а поесть.

Путинская демократия – это фикция. Это блеф. Диктатура нуждается в легитимации, в иллюзии поддержки. Она всегда держится на обмане и терроре. Терроре в отношении тех, кто обману не поддается. И превентивном терроре в отношении тех, кто перестает совмещать реальность с наведенным ложью мороком. Чтобы они сами заставили себя поверить в то, что им внушают, даже вопреки тому, что они видят.

Источником власти диктатуры не является народ, а потому любые квази-демократические мероприятия – это иллюзия, это отвлечение внимания фокусника от самого трюка. Для диктатуры главное – загнать всех в созданные ею правила игры, и тогда она – субъект, а вы – объект, так как она может менять правила, а вы – нет. Соглашаясь с этими правилами, вы можете действовать только в их рамках. И будете всегда опаздывать, так как только у вас что-то начнет получаться – правила изменят.

Пока Путину было выгодно, он без устали говорил, что никаких изменений конституции не будет ни при каких обстоятельствах. А потом изменил правила, сообщив, что без изменений нельзя, оказывается, дальше жить. Двадцать лет управлял по негодной конституции – и никаких проблем. Теперь вдруг озаботился. "И на третий день Зоркий Сокол заметил, что в тюрьме нет четвертой стены". Точно так же он менял правила, повысив пенсионный возраст, хотя перед этим клялся честью офицера (откуда она у него), что повышения пенсий не будет, пока он президент. Путин не отвечает перед народом – главный признак диктатуры, а потому считает вправе лгать ему столько, сколько сочтет нужным.

В демократической стране Путин был бы вынужден вначале идти на выборы, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста. Или необходимость поправок в конституцию. И только выиграв выборы, получил бы мандат на эти действия. Но в диктатуре все не так – согласие народа не требуется. Требуется только иллюзия этого согласия. Легитимация решения. Соучастие в преступлении.

Оппозиция, надрываясь в обсуждении мероприятия по легитимации конституционных поправок, действует в том поле, которое заложено решением Путина. А потому заведомо отстает и неизбежно проигрывает. Прямые решения в этом случае бессмысленны – участие или неучастие в голосовании, за или против поправок – в правовом смысле это не играет ни малейшей роли. Уже все решено и все сделано. Народ здесь – просто зритель на шоу, статист, которому разрешили поверить в то, что он его участник. Технически остается лишь один выход – нравственный, готовы ли вы стать соучастником преступления. Но в юридическом смысле ни голосование за, ни голосование против, ни бойкот на самом деле ничего не решают. Это прямое решение, а в ситуации неприемлемого выбора оно не работает. Или требует чудовищных ресурсов, которые будут несоразмерными результату. Бойкот в этом смысле – не юридическое решение, а исключительно этическое, нравственное. Которое оставляет чистыми руки, но не совесть. Остальные решения помимо совести пачкают еще и руки.

Когда возникает неразрешимая проблема, единственным верным решением становится непрямое. Непрямое решение в данном случае – это ликвидация самого источника проблем, то есть, мафиозного режима. Если он является бесконечным генератором проблем, то либо мы будем постоянно их пытаться решать (причем по его правилам, а значит – безрезультатно), либо должен уйти в ничто сам генератор – режим. Другого рационального решения здесь нет. При этом нужно сразу понимать, что сам он уходить не будет. Не нужно иллюзий. Его придется "уходить".

Собственно, это и есть основной вывод из произошедшего "голосования". Единственный разумный подход заключается не в игре по правилам Путина и его клики (они могут хоть каждый день придумывать что-то новое), а создание своих. И на первом этапе целью должна стать ликвидация этого режима, как системы власти и управления. Не смена конкретного Путина, а самого режима. Можно бесконечно играть в "улучшения" режима, но это лишь продлевает его агонию и множит катастрофу для страны и народа. В рамках такой логики это является решением. Все остальные – это "а что тут думать, тут трясти нужно".