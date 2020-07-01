Памфилова пожурила Мишустина за голосование без маски

01.07.2020, 19:08, Новости дня

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у российского премьера Михаила Мишустина «зашкаливают антитела», но он все равно мог бы надеть маску во время голосования по поправкам к Конституции.

«Мишустин – я знаю, у него зашкаливают супер-пупер-антитела, но, вообще-то, мог бы и надеть, конечно», – передает ее слова RT.

Напомним, Мишустин переболел коронавирусом.

Голосование проходит при соблюдении всех мер безопасности, это отмечали и зарубежные наблюдатели.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка к 18.00 мск составляет 63,32%.