Мнение: Экспорт мороженого, борьба с белизной и Путин на месте Горбачёва

01.07.2020, 19:00, Разное

1. МЫ продолжаем традиции «самого лучшего в мире советского мороженого». Для зануд: я знаю, что СССР под ключ закупил и рецепты, и производственные линии в США, но это ничего не меняет, мороженое было вкусным. Современная Россия пошла дальше: мы не только делаем вкусное мороженое для себя, но и поставляем его за рубеж.

http://tass.ru/ekonomika/8696973

Экспорт мороженого из России в I квартале 2020 года вырос на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5,6 тыс. тонн, говорится в сообщении Минсельхоза.

Объем экспорта в денежном выражении составил более $10 млн. По данным министерства, это почти 20% общего объема экспорта молочной продукции из РФ.

По итогам 2019 года за рубеж было поставлено 22 тыс. тонн. мороженого (+12% к 2018 году) на $53,4 млн (+12,5%). Продукция экспортировалась в 38 стран, в том числе в Казахстан (на $19,5 млн, или 36,6% от общего объема), Монголию ($5,5 млн, или 10,4%), Украину ($4,5 млн, или 8,5%), Китай ($3,7 млн, или 6,9%) и Белоруссию ($3,5 млн, или 6,6%). При этом наиболее перспективным направлением для расширения экспорта российского мороженого в Минсельхозе называют азиатские рынки.

Наибольшей популярностью в странах-импортерах пользуется классический пломбир.

2. В западном мире набирает обороты кампания по борьбе со всем белым. Тут нет ничего нового. Ещё в девяностые годы, когда я работал в медицинском институте, там ходила поговорка: «соль, сахар и врачи — белая смерть».

https://lenta.ru/news/2020/06/26/loreal/

Популярная французская компания L’Oreal откажется от использования слов «белая» и «светлая» при описании своей косметики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

Отмечается, что бренд имеет оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи.

На фоне протестов движения Black Lives Matter в странах Запада многие крупные компании решили пересмотреть свою политику. Так, PepsiCo собирается изменить логотип бренда Aunt Jemima, на котором изображена улыбающаяся темнокожая женщина. Косметическая компания Johnson & Johnson приняла решение снять с продажи средства для осветления пятен на коже, а нидерландская компания Unilever решила убрать с упаковок товаров слово «белый». Ее представители отметили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый», а также производных от них предполагает «единый идеал красоты».

Как видите, чернокожие тоже страдают – теперь они не могут быть лицом известных брендов. Борьба с расизмом не обошла стороной даже коренные народы Севера:

https://lenta.ru/news/2020/06/20/eskimo/

Американская компания Dreyer’s, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», — объяснила Маркес.

На самом деле, сливочное мороженое в шоколадной глазури на палочке изначально называлось «Эскимо пай» — «эскимосский пирог». На логотипе американского производителя изображался мальчик-эскимос в меховой одежде.

Представитель российских эскимосов, проживающих на Чукотке, уже заявила, что их название мороженого никак не оскорбляет. Слушать её, разумеется, фанатики не будут:

https://esquire.ru/articles/186723-amerikanskaya-kompaniya-dreyers-reshila-otkazatsya-ot-nazvaniya-eskimo-tak-kak-ono-unizhaet-narody-severa-na-chukotke-otreagirovali/

3. Избежать распада Советского Союза было весьма непросто: к восьмидесятым годам страна подошла с неподъёмным грузом застарелых проблем. Однако некоторые считают, что всё дело в том, кто стоял у власти в последние годы СССР:

https://www.rbc.ru/politics/25/06/2020/5ef4ee389a7947ee677ffd16

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Советский Союз не распался, если бы тогда страной управлял российский президент Владимир Путин.

Аксенов выразил уверенность в том, что роль личности президента, как человека, который ведет за собой других, является ключевой. «Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — убежден глава Крыма. По его мнению, распада не произошло бы потому, что у Путина другие подходы и взгляды на жизнь, а также есть понимание того, что «вместе можно сделать больше».

Как вы думаете, коллеги, что было бы, если бы во главе СССР в 1985 году вместо Горбачёва стал патриотичный и талантливый управленец, такой как Путин? Удалось бы ему провести нужные реформы, избежав развала страны?