Ученые рассказали о наносимом домашними питомцами вреде окружающей среде

01.07.2020, 18:53, Разное

Британские исследователи провели исследование на предмет изучения возможного вреда, который может быть принесен окружающей среде вследствие содержания домашних животных. По словам исследователей, негативное воздействие на экологию от питомцев зачастую превышает показатели от ряда современных устройств.

В начале исследования сотрудники одного из британских университетов Роберт и Бренда Вейл рассчитали ориентировочное количество потребляемых среднестатистической собакой продуктов, используемых для производства корма для неё. Выяснилось, что в течение года питомец употребляет почти 165 кг мяса и 100 кг зерновых. По расчетам, для произведения упомянутого количества продуктов необходимо задействовать энергию, равную 130 гигаджоулей. С другой стороны, при прохождении небольшим грузовиком расстояния в 10 тысяч километров количество затрачиваемой энергии вдвое меньше – всего 55 гигаджоулей. Таким образом, исследователи сделали вывод, что одна собака по статистике способна причинить окружающей среде вреда больше, чем автомобиль. Проводя аналогичные параллели с другими любимцами, эксперты информировали, что негативное воздействие от кота может быть приравнено к большому фургону, от хомяка – к плазменному телевизору, а аквариумная рыбка вредна не менее смартфона.

Примечательно, что после получения результатов аналитической работы, специалисты решили провести социологический опрос среди сограждан, информируя их о причиняемом домашними питомцами вреде экологии. Итоги показали, что более 80% опрошенных респондентов никоим образом не снизили уровня любви и симпатии к своим любимым питомцам.