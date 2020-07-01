 

У 89-летнего Экклстоуна родился сын

01.07.2020, 18:53, Новости дня

Бывший промоутер «Формулы-1» 89-летний Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом – его 44-летняя жена Фабиана родила мальчика.

Ребенку дали имя Эйс. Роды проходили в Интерлакене в Швейцарии, где проживают Экклстоун и Фабиана. У Экклстоуна есть трое детей от двух первых браков, информирует Sports.ru.

Отметим, что Экклстоун в прошлом году позитивно высказывался в адрес президента РФ Владимира Путина, заявив, что он должен управлять всей Европой, потому что является человеком слова.



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