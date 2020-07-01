В Москве произошла драка матерей на детской площадке

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01.07.2020, 18:30, Новости дня

На детской площадке в Москве женщина напала на семилетнюю девочку, которая играла с ее сыном. Мать девочки вступилась за дочь, но тоже была травмирована, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на детской площадке на Костромской улице, информирует телеканал «РЕН ТВ».

Во время прогулки дети повздорили, в конфликт вмешалась одна из матерей. Она схватила семилетнюю девочку за волосы и оттащила ее от своего чада. Мать первоклашки ринулась защищать дочь, но мать мальчика нанесла побои и ей.

В итоге и девочке, и ее маме потребовалась помощь врачей. У первоклашки диагностировали ушибы грудной клетки. Ее мать получила множественные ушибы и ссадины лица.

Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию. 

В ноябре в Калужской области было возбуждено уголовное дело по факту побоев, причиненных 11-летнему мальчику 36-летней местной жительницей.



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