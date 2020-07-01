Ученые выяснили механизм попадания рыб в обособленные водоёмы

01.07.2020, 18:30, Разное

Зарубежные исследователи повели исследование, целью которого было изучение механизма попадания рыб в отдельно расположенные водоёмы, удаленные от ареала их обитания. Выяснилось, что процесс происходит посредством эндозоохори, более характерного для образцов флоры.

Как объяснили ученые, термином зндозоохори называется процесс рассеивания исходного материала через кишку представителя фауны. О способах перенесения таким образом растений и насекомых научному миру было известно уже давно, однако специалистами ставилась под сомнение аналогичная возможность с икринками рыбы, которые зачастую в исследовательской среде называют яйцами. Факт такого процесса считался малореальным из-за мягкости икры и, соответственно, её предполагаемой неспособности выжить в пищеварительной системе птиц. Чтобы проверить предполагаемую теорию, исследователи использовали в эксперименте восемь особей дикой утки кряквы и икру карпа. На первом этапе каждой из уток было съедено по полтысячи яиц. В итоге 18 икринок были извлечены учеными из птичьих фекалий, дюжина оставались жизнеспособными, а три икринки даже смогли успешно вылупиться.

Анализируя шансы вылупления икры в водоемах, специалисты опирались на статистические данные. В частности, один обыкновенный карп способен отложить до полутора миллионов яиц в течение одного нереста. В свою очередь, в определенные годовые периоды икринки могут составлять до 100% содержимого желудка ряда водоплавающих птиц. В качестве примера эксперты привели факт, когда однажды в желудке сизой чайки было найдено более 63,5 тысяч рыбных яиц. Резюмируя результаты эксперимента, исследователи подчеркнули, что “путешествие” икринок в другие водоёмы внутри пернатых представителей фауны является весьма вероятным.