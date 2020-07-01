 

Любимова отреагировала на смерть Проскурина

01.07.2020, 18:20, Новости дня

Невосполнимой потерей для драматургического искусства назвала смерть Виктора Проскурина министр культуры РФ Ольга Любимова. Актер скончался накануне в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких.

По словам Любимовой, она с глубокой скорбью узнала о смерти Виктора Проскурина, а оставленное им творческое наследие — ценный вклад в отечественную культуру. Телеграмму министра культуры цитирует РИА Новости.

Прощание с Виктором Проскуриным, по предварительным данным, пройдет в субботу, 4 июля. Его вдова Ирина Хонда рассказала: она хочет, чтобы церемония прошла на сцене.

Виктор Проскурин родился в 1952 году. Он окончил театральное училище имени Б. Щукина, играл в театре имени Ермоловой. Актер известен по своим работам в театре и кино, в том числе по ролям Вожеватова из "Жестокого романса", Новикова из "Военно-полевого романа" и капитана Блинова из "Выйти замуж за капитана", где он сыграл с Верой Глаголевой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В РФ подтвердили 4774 новых случая коронавируса

18.06 / Месяц афроамериканской музыки. Тупак Шакур

04.06 / Захарова объяснила цель шагов США по Гонконгу

28.06 / Der Spiegel – премьер Баварии предупредил об опасности второй волны коронавируса

31.05 / МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США

30.04 / Toyota анонсировала юбилейную версию седана Prius

20.04 / Посольство РФ в Эстонии осудило высказывания украинских дипломатов

05.06 / В ООН заявили о системном расизме в США

08.06 / Эксперт: Видеоконференция с президентом позволит ускорить развитие сферы соцзащиты

28.06 / Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска