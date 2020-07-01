Любимова отреагировала на смерть Проскурина

01.07.2020, 18:20, Новости дня

Невосполнимой потерей для драматургического искусства назвала смерть Виктора Проскурина министр культуры РФ Ольга Любимова. Актер скончался накануне в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких.

По словам Любимовой, она с глубокой скорбью узнала о смерти Виктора Проскурина, а оставленное им творческое наследие — ценный вклад в отечественную культуру. Телеграмму министра культуры цитирует РИА Новости.

Прощание с Виктором Проскуриным, по предварительным данным, пройдет в субботу, 4 июля. Его вдова Ирина Хонда рассказала: она хочет, чтобы церемония прошла на сцене.

Виктор Проскурин родился в 1952 году. Он окончил театральное училище имени Б. Щукина, играл в театре имени Ермоловой. Актер известен по своим работам в театре и кино, в том числе по ролям Вожеватова из "Жестокого романса", Новикова из "Военно-полевого романа" и капитана Блинова из "Выйти замуж за капитана", где он сыграл с Верой Глаголевой.