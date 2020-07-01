 

“Милан” выкупил у “Андерлехта” права на Салемакерса

01.07.2020, 18:20, Новости дня

Полузащитник Алексис Салемакерс продолжит выступать за итальянский "Милан", в который перешел из бельгийского "Андерлехта" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба "красно-черных", клуб выкупил у "пурпурно-белых" права на футболиста. Сумма сделки не разглашается. По данным transfermarkt.de, итальянский клуб заплатил за переход 21-летнего бельгийца 3,5 миллиона евро.

Official Statement: Alexis Saelemaekers ➡️ https://t.co/t8hOVhEXda
Comunicato Ufficiale: Alexis Saelemaekers ➡️ https://t.co/3GfwkgAbIK pic.twitter.com/95GIOviIVI

— AC Milan (@acmilan) July 1, 2020

Салемакерс подписал с "россонери" контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года. Алексис в составе "Милана" принял участие в шести играх во всех турнирах. Также на его счету 64 игры, два гола и 11 результативных передач за "Андерлехт".



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