Заседание по избранию меры пресечения Порошенко отложено
01.07.2020, 18:18, Новости дня
Печерский районный суд Киева не избрал сегодня меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, заседание перенесено на 8 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до этой даты.
Таким образом, в случае удовлетворения ходатайства 8 июля, личное обязательство будет действовать два дня.
В ходе заседания адвокаты Порошенко потребовали отвода всех прокуроров вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, следственный судья Сергей Вовк не удовлетворил ходатайство.
10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий.
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