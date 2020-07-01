 

Заседание по избранию меры пресечения Порошенко отложено

01.07.2020, 18:18, Новости дня

Печерский районный суд Киева не избрал сегодня меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, заседание перенесено на 8 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до этой даты.

Таким образом, в случае удовлетворения ходатайства 8 июля, личное обязательство будет действовать два дня.

В ходе заседания адвокаты Порошенко потребовали отвода всех прокуроров вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, следственный судья Сергей Вовк не удовлетворил ходатайство.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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