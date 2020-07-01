Помпео: «Нам необходимо разговаривать с русскими»

01.07.2020, 18:10, Новости дня

Деньги на поддержку Талибана текут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска, сказал госсекретарь Майк Помпео, выступая перед журналистами в среду.

Это напоминание прозвучало в ответ на вопрос, заданный в контексте развернувшейся в США дискуссии по поводу сообщений СМИ о предполагаемых выплатах России талибам за убийства американских военных а Афганистане.

По словам Помпео, руководство США ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в различных точках земного шара.Он также отметил, что сообщения о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией вызвали возмущение и у российской стороны.

Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что Соединенные Штаты в ряде ситуаций противостоят Москве. Он упомянул, в частности, о событиях в Сирии и Ливии и – в этом контексте – о «группе Вагнера».

Отвечая на вопрос о том, насколько своевременным стало бы при сегодняшних обстоятельствах возвращение России в «Большую семерку», о возможности чего говорил ранее президент Трамп, Помпео подчеркнул, что именно президент определяет позицию США в этом вопросе. «Нам необходимо разговаривать с русскими», – заявил глава Госдепартамента. Он подчеркнул желательность как можно более частых контактов – в особенности по проблеме поддержания режима нераспространения ядерного оружия.

Касаясь положения в Афганистане, госсекретарь особо отметил, что Иран по-прежнему пытается подорвать мирные усилия США.Помпео вновь подчеркнул необходимость продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

В ходе выступления Майк Помпео еще раз выразил озабоченность США принятием в Пекине нового закона о безопасности в Гонконге. Назвав этот закон драконовским, госсекретарь отметил визовые и экспортные ограничения, введенные Вашингтоном в связи с ситуацией в Гонконге и вокруг него.

Глава Госдепартамента вновь осудил проводимую Пекином репрессивную политику по отношению к уйгурам и другим меньшинствам в Китае.