Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма»

01.07.2020, 18:08, Новости дня

Полицейские приступили к зачистке зоны протеста в Сиэтле – так называемой Автономной зоны Капитолийского холма, где, как сообщил начальник полиции города Кармен Бэст, участились случаи насилия и беззакония. По данным CNN, в среду утром полиция арестовала 13 человек.

Во вторник мэр Сиэтла Дженни Дуркан объявила, что акция протеста является «незаконным собранием» и за последние 10 дней там произошло большое число стычек с применением огнестрельного оружия между собравшимися криминальными элементами и членами банд. В том числе погибли два чернокожих подростка, несколько человек госпитализировали с ножевыми и огнестрельными ранениями, пишет «Российская газета».

До вторника городские власти сохраняли нейтралитет и неконфронтационный подход, но в итоге приняли решение о зачистке зоны протеста.

«Из-за продолжающегося насилия и проблем с общественной безопасностью в районе парка Восточный участок / Кэл Андерсон мэр Дженни Дюркан издала распоряжение об освобождении этого района. Сегодня утром полиция Сиэтла будет в этом районе, выполняя приказ мэра», – сообщила в ночь на 1 июля полиция Сиэтла.

В полиции уточнили, что все, кто останется в этом районе или вернется в него, подлежат аресту, на то, чтобы покинуть район, стражи порядка отвели восемь минут, создав два коридора для выхода.

На зачистку прибыли несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии.

«Полицейские на месте происшествия продолжают давать указания, чтобы люди расходились. На данный момент произведено около 10 арестов», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что при разгоне сотрудники будут оснащены дополнительными защитными средствами.

В понедельник сообщалось, что недалеко от захваченной протестующими «Автономной зоны Капитолийского холма» (CHAZ) в Сиэтле произошла стрельба, погиб один человек, еще один был ранен. 20 июня в «Автономной зоне Капитолийского холма» в Сиэтле также произошла стрельба, в результате которой один человек был убит.

Центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифа». В том числе захвачены здания мэрии и полиции. Территория объявлена «Автономной свободной зоной Капитолийского холма».