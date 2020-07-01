В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма

01.07.2020, 18:08, Новости дня

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. Она призвала рассматривать это не как наказание, а как шанс на исправление ситуации.

«Подавляющее большинство из вас (служащих и работников бундесвера – прим. ВЗГЛЯД) придерживались и придерживаетесь убежденно ценностей нашего Основного закона и защищаете его. Вопреки этому в KSK бундесвера участились с апреля 2017 года подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность Конституции», – приводит ее слова РИА «Новости».

Крамп-Карренбауэр заявила, что специальным силам «особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента, как его работодателя, и общества в целом».

«Этому основополагающему доверию последовательно угрожают подозрения на правый экстремизм в KSK», – сказала германский министр.

В частности, она рассказала о том, как во время обысков у одного из служащих KSK обнаружили внушительные объемы боеприпасов, взрывчатки, оружия и антиКонституционных материалов. По ее словам, следователи не могут установить, куда были направлены, как использованы или где хранятся 37 тыс. боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки.

«Отряд спецназначения демонстрировал высочайшие результаты во всех заданиях начиная с 1998 года. Однако анализ текущих событий и правоэкстремистских случаев четко показал, что KSK по крайней мере частично в последние годы стал слишком самостоятельным, что стало результатом нездорового понимания элитарности отдельных руководителей», – подчеркнула она, указав на атмосферу «токсичного лидерства» и экстремистские тенденции в KSK.

«Вторая рота сил отряда расформирована. В ней в апреле 2017 можно было наблюдать «торжество» правоэкстремистского поведения, который частично и до сегодняшнего дня покрывался из ложно понятой корпоративной солидарности. Расформирование посылает четкий сигнал», – сообщила министр.

Ранее Крамп-Карренбауэр говорила, что в Германии частично распустят подразделение специального назначения (KSK) из-за роста правоэкстремистских настроений в нем.

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