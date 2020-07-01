Думская комиссия по «вмешательству» объявила о проверке текста «Медузы».

01.07.2020, 18:06, Разное

В которой сравнили Ржевский мемориал с дементорами из «Гарри Поттера».

Созданная после прошлогодних московских протестов комиссия Госдумы по «иностранному вмешательству» проверит текст интернет-издания «Медуза» об открывшемся накануне Ржевском мемориале в Тверской области. В подборке постов пользователей соцсетей его сравнивали с персонажами-дементорами из серии книг о Гарри Поттере.

«Мы внимательно изучаем эту [о памятнике советскому солдату во Ржеве] и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования», — заявил ТАСС глава комиссии депутат-единоросс Василий Пискарев.

В церемонии открытия 25-метровой бронзовой фигуры солдата, возведенной на десятиметровом насыпном кургане на местах кровопролитных боев на Ржевском выступе 1942–1943 годов, принимали участие президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Путин также записал обращение о поправках в Конституцию на фоне памятника (его, предположительно, снимали на фоне хромакея).

Как писала «Медуза», по мнению пользователей соцсетей, плащ солдата, переходящий у подола в крылья журавлей, похож на одеяния существ-дементоров, которые в «Гарри Поттере» охраняли тюрьму Азкабан для опасных преступников и питались страхом людей. В материале также приводились мнения, что памятник похож на персонажа аниме и компьютерных игр.

Комиссия по «вмешательству» появилась в Думе в августе прошлого года, вскоре после жестких разгонов в июле в ходе кампании по выборам в Мосгордуму; вскоре она заявила об участии во вмешательстве представителей США и стран Евросоюза (о результатах проверки не сообщалось). У комиссии также вызывали претензии материалы «Медузы», «МБХ медиа», Deutsche Welle и «Радио Свобода». Сейчас правоохранительные органы по их инициативе проверяют публикации «Медузы» о борьбе властей с коронавирусом, отметил Пискарев.