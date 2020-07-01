Все внимание на обручальное кольцо: Дольф Лундгрен и его молодая невеста на прогулке в Лос-Анджелесе

01.07.2020, 18:05, Разное

Почти две недели назад мировые СМИ облетела новость, вызвавшая неоднозначную реакцию у пользователей сети: 62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен объявил о помолвке с девушкой, которая младше его на 38 лет и является ровесницей его дочери. Избранницей звезды боевиков стала 24-летняя фитнес-тренер Эмма Крокдал. Во время предложения руки и сердца, которое состоялось в Стокгольме, Эмма получила от своего возлюбленного кольцо с розовым бриллиантом впечатляющего размера. Его она сразу же – в лучших традициях 21-го века – продемонстрировала в Instagram. Но СМИ этого мало: вчера Дольф и Эмма вышли на прогулку в Лос-Анджелесе, и папарацци сразу же направили объективы на ювелирное изделие. Девушка облегчила им задачу: сев в автомобиль, она выставила в окно руку с украшением, дав возможность сделать фотографам ценные кадры.

Дольф и Эмма на прогулке

Впервые о новых отношениях Лундгрена заговорили в январе этого года: он появился на кинофестивале Cana Dorada в Доминиканской Республике в сопровождении Эммы Крокдал. Известно, что девушка родом из Норвегии, но сейчас работает в Лос-Анджелесе. Быть может, Дольф и Эмма познакомились именно на фоне спорта, ведь актер продолжает активно тренироваться.

Фотография с помолвки

Ранее Дольф состоял в браке с дизайнером Анетт Квиберг. На протяжении трех лет Дольф ухаживал за ней, а на встрече с журналистами, посвященной выходу фильма “Универсальный солдат”, сделал предложение. Они прожили вместе 17 лет, но в 2011 году развелись. У Дольфа и Анетт две дочери – 19-летняя Грета и 24-летняя Ида. Последняя, к слову, является ровесницей будущей жены Лундгрена.

Дольф Лундгрен с дочерьми