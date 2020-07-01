Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

01.07.2020, 17:38, Разное

В течение этой недели можно было услышать кучу историй из разряда «Ой, да всё и так понятно». Одни жаловались на то, что зарегистрироваться на сайте было невозможно, другие регистрацию прошли, но электронная форма буквально сразу перекидывала их на квадратик с ответом «Да», а кто-то вообще утверждал, что за 7 дней в урны в общей сложности было вброшено более 50 миллионов бюллетеней. И если проблемы с сайтом в первый день действительно были (простите, но внезапную нагрузку в первые часы голосования никто не отменял), то вбросить 50 миллионов фальшивых голосов под камерой и с наблюдателями вокруг – это вообще как, реально?

Да, весь процесс прошёл не беспроблемно: одна история с Лобковым чего только стоит. Но ведь нашлись и те, кто буквально «схватились» за такую возможность и решили раздуть целую эпопею, где они – великие разоблачители и спасатели, а мы с вами – такие жертвы режима, которых разве что розгами не били, только бы проголосовали.

Речь идёт, конечно, о Навальном. Реальных провалов, которых, увы, избежать не удалось, ему оказалось мало, и он решил придумать преинтереснейшую историю про избирателя из Москвы, который пришёл на участок в Лефортово и узнал, что якобы за всех членов его семьи уже кто-то проголосовал. После «долгих расследований» в своём Twitter фонд публиковал продолжение драмы, по сюжету которого москвичам стали поступать угрозы с расправой от ФСБ. Причем на национальной почве. Москвич, кстати, всю историю публично опроверг. ЧТД.

Москвичи пришли на участок и обнаружили — за всех членов семьи уже кто-то проголосовал. И за родителей, и за детей. Ранее на участке они не появлялись!

Это произошло в Лефортово на УИК №1403. В журнале были указаны паспортные данные и стояли подписи за полученные бюллетени pic.twitter.com/8b1zACTpIh

— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) June 29, 2020

Вы хоть сами верите, на какой чёрт фсбшникам сдалась эта семья, когда примерно в это же время их коллеги задерживают готовившего теракт боевика в горах Владикавказа?

История с угрозами ожидаемо не прокатила, нужно было срочно искать новый сенсационный материал – ведь до момента оглашения результатов осталось совсем немного, а похайпить просто жизненно необходимо. Ну и тут всё совпало – руки у сотрудников фонда есть, фотошоп на компьютерах же давно установлен, так почему бы не слепить очередной компромат?

Ой я немогу)Боги фотошопа из #ФБК снова радуют нас новой сенсацией)Отлично сработано,но это не точно! А вообще продолжайте совершенствоваться в фотошопе)А то коряво пока -пачки одинаковые и плюс все отражаются кроме этих встроенных)) встроенные бюллетени- это что то)#ЗАПОПРАВКИ pic.twitter.com/TZFZ86Vv7u

— собачья лапка (@MInaenaAlice) June 30, 2020

Вообще, даже такой хиленький способ мог прокатить, если бы руки всё же из правильного места росли…а так, получился очередной контент за 5 секунд. Посудите сами: пачки одинаковые, настоящие бюллетени вокруг отражаются, «бюллетени Навального» же глянцево блистают сверху. Могли бы в фотошопе их раскидать для правдоподобности что ли…

Но всё это – капля в море, по сравнению с тем, как начали вести себя «разоблачители» после серий неудачных вбросов. Одним словом – озверели. То в УИК пытались проникнуть, используя аккредитационные удостоверения, выданные во время выборов в 2019 году, то эти же УИКи сжигают, объясняя поступок сильным алкогольным опьянением.

В общем, насобирали свои просмотры, отчёт в головной офис отправили, деньги свои опять кое-как отработали и снова ушли в тень.