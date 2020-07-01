Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими»
01.07.2020, 17:16, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя возможность приглашения РФ на саммит G7, отметил, что необходимо чаще говорить с русскими, однако решение по этому поводу принимает американский президент.
Его слова приводит РИА «Новости».
Он также добавил, что представители РФ и США провели в Вене «позитивные детальные дискуссии» по контролю над вооружениями.
«Две стороны встретились в Вене, это были позитивные детальные дискуссии по широкому спектру тем», – передает ТАСС слова Помпео.
На прошлой неделе сообщалось, что российская сторона на переговорах в Вене подчеркнула важность вывода американского ядерного оружия из Европы.
22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.
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