Порошенко обратился к Зеленскому на заседании суда

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01.07.2020, 17:16, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда обратился к действующему главе украинского государства Владимиру Зеленскому и призвал его не откладывать арест.

«Я хочу обратиться к президенту Зеленскому и (генпрокурору Украины Ирине) Венедиктовой: замахнулся – бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку – упрячьте», – приводит его слова РИА «Новости».

Порошенко считает, что если есть за что, пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.



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