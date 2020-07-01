 

Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

01.07.2020, 17:15, Новости дня

Летом риск заражения коронавирусом снижается, поскольку чем выше температура на улице, тем меньше вирус живет на поверхностях, заявил ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, кандидат медицинских наук, Людмила Алимбарова.

Она уточнила, что уменьшается вероятность заражения контактно-бытовым путем: через дверные ручки, перила, поручни. Зимой коронавирус может быть активен на поверхностях до трех дней, летом же его активность снижается до нескольких часов, отметила ученый.

"Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается", — сказала Алимбарова, интервью с которой размещено на официальном сайте Минздрава.

Тем не менее, продолжила она, возможность заражения все равно сохраняется, поэтому следует продолжать использовать средства защиты, в том числе носить маски в общественных местах.



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