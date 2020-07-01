 

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул “Спартак”

01.07.2020, 17:15, Новости дня

Парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо в среду, 1 июля, покинул московский футбольный клуб "Спартак" в связи с истечением срока трудового договора.

"Спартак" благодарит Лоренсо за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится на официальном сайте "красно-белых".

Спасибо за все, Мельга!

Контракт Лоренсо Мельгарехо истек. Парагваец провел в «Спартаке» 4,5 сезона:

🥇 Чемпион России
🏆 Обладатель Суперкубка
💪 116 матчей
⚽ 17 голов

Удачи в дальнейшей карьере, «Индеец» 🔴⚪#Мельгарехо #Спартак pic.twitter.com/Vfk0ZtnlqM

— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 1, 2020

Мельгарехо перешел в московскую команду из краснодарской "Кубани" зимой 2016 года. До переезда в Россию играл за португальские "Бенфику" и "Пасуш де Феррейра".

В составе "Спартака" полузащитник принял участие в 116 играх во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач. Вместе с "красно-белыми" парагваец выиграл чемпионат и Суперкубок России.



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