В Украине 430 тыс. человек получают помощь по безработице – Минфин

01.07.2020, 17:11, Новости дня

В Украине из Фонда по борьбе с пандемией COVID-19 почти 9 млрд грн было выделено на выплаты по безработице в связи с обострением этой проблемы после введения карантина. Об этом 1 июля во время заседания Кабинета Министров сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В частности 4,7 млрд грн предусмотрено на выплату помощи по частичной безработице на безвозвратной основе, 1,27 млрд грн на пособие по безработице со дня введения карантина и до завершения бюджетного периода на возвратной основе, около 3 млрд грн на выплату помощи по безработице на безвозвратной основе”, – рассказал он.

Министр добавил, что 430 тыс. украинцев получают помощь по безработице.

“Это вдвое больше, чем в прошлом году. Принято решение предоставить помощь по частичной безработице почти 11 тыс. работодателям, ее всего получает более 110 тыс. сотрудников”, – отметил Марченко.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

Минимальный размер пособия по безработице для некоторых категорий граждан на период карантина установлен на уровне 1 тыс. грң.