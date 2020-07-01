 

В Украине начнут автоматическое назначение пенсий

01.07.2020, 17:10, Новости дня

В Украине с 1 июля запустили автоматическое назначение пенсий по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.

Для оформления пенсии больше не нужно лично обращаться и посещать органы Пенсионного фонда, отметили в ведомстве.

“Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)”, – говорится в сообщении.

Для этого необходимо:

авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи,
заполнить заявление и анкету,
добавить скан-копии документов для подтверждения права на доплаты и льготы,
подписать анкету-заявление цифровой подписью и направить ее в орган ПФ.

В Пенсионом фонде отметили, что после обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами веб-портала и через мобильное приложение.

🔔З 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.✅Пенсія…

Posted by Пенсійний фонд України on Kolmapäev, 1. juuli 2020

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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