Ирина Шейк в полупрозрачном белье от известного бренда восхитила поклонников

01.07.2020, 17:09, Разное

Супермодель Ирина Шейк разместила на своей странице в Instagram довольно откровенный фотоснимок, на котором позирует в образце продукции от известного производителя нижнего белья. Соблазнительные формы знаменитости вызвали массу восторженных отзывов от её поклонников.

Не так давно отечественная топ-модель Ирина Шейк стала лицом известного мирового бренда Intimissimi, выпускающего нижнее белье для женщин. В образцах продукции компании звезда подиума устроила импровизированную фотосессию, один снимок из которой решила выложить в своем микроблоге для созерцания его многочисленными фолловерами. В кадре она представила надетые на себя короткие трусики и бюстгальтер, созданные из очень тонкого полупрозрачного материала черного цвета. “Новый Sveva bra от Intimissimi”, – таким лаконичным слоганом сопроводила соблазнительное фото Ирина Шейк.



Прелестные очертания форм супермодели не оставили равнодушными её фолловеров. “Красотка Ири!”, “Браво! Номер один!”, “Богиня!” – пост знаменитости был переполнен хвалебными комментариями её поклонников. Примечательно, что львиная доля отзывов была написана на английском языке, так как Ирина Шейк известна далеко за пределами России. Впрочем, нашлись и те, кто углядел и изъяны во внешности красавицы. “Животик”, – кротко сострила одна из подписчиц. Всего за пару часов публикация набрала более 300 тысяч “лайков”.