Немецкий политик: Голосование в Крыму проходит демократично и транспарентно

01.07.2020, 17:08, Новости дня

Международный эксперт из Германии, депутат парламента из Берлина Гуннар Линдеманн по итогам первого дня работы на избирательных участках в Крыму сообщил о полной прозрачности процедуры голосования по поправкам в Конституцию.

«Относительно голосования, могу сказать точно: все хорошо организовано, все демократично и транспарентно. Я посетил много избирательных комиссий в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь я решил приехать в Крым. Мы в нашей партии «Альтернатива для Германии» уважаем желание крымчан присоединиться к России. Я разговаривал с множеством людей в Крыму. Причем это были простые люди, можно сказать «с улицы». И я могу сказать, что 90% сказали, что они рады быть частью России. Они гордятся этим. И я понимаю, почему», – приводятся слова Линдеманн в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я в Крыму далеко не в первый раз. И я вижу, как Крым преображается. Инфраструктура Крыма совершенствуется. К сожалению, санкции западных стран тормозят этот процесс. И я не вижу причин для этих санкций. Голосование 2014 [года] было демократичным, поэтому его результат следует признать уже давно и прекратить санкции. Кроме того, многие немецкие бизнесмены хотят наладить деловое сотрудничество с бизнесом в Крыму, но они не могут этого сделать, это печально», – подчеркнул он.

«Я поддерживаю связь с германским меньшинством в Крыму. Мы заботимся, чтобы их права соблюдались. Когда я приезжаю сюда и общаюсь с их представителем, я вижу, что все в порядке», – добавил Линдеманн.

Также он особо подчеркнул полную эпидемиологическую безопасность на участках. «В условиях пандемии российскому правительству удалось создать безопасную обстановку для голосования. Для нас это интересный опыт», – отметил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Голосование проходит при высокой явке. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.