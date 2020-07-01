ЦИК озвучил явку на 17.00

01.07.2020, 17:08, Новости дня

По состоянию на 17.00 мск средняя явка по РФ на голосование по поправкам в Конституцию составила 62,89%, следует из данных ЦИК.

По данным онлайн-табло в ЦИК, средняя явка по РФ на 17.00 составила 62,89%, передает РИА «Новости».

В Москве явка на 16.00 мск составила 48,73%.

Политолог Олег Матвейчев отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что явка уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году – тогда она составила чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».