 

О’Брайен: президент проинформирован о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией

01.07.2020, 17:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп полностью проинформирован о сообщениях относительно усилий со стороны России заплатить Талибану за убийства американских военных в Афганистане. Об этом заявил в среду советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

При этом О’Брайен воздержался от ответа на вопрос, включалась ли эта информация ранее в этом году в письменный брифинг для президента.

«Президент полностью проинформирован», – сказал О’Брайен журналистам в Белом доме.

«Мы не стали обращаться к секретным письменным материалам», – добавил он.



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