Поправки с хрустом

01.07.2020, 17:00, Разное

Полицейский сломал руку журналисту прямо на УИКе. СК проверяет информацию «о травмировании местного жителя».

30 июня петербургского фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля прямо с УИКа № 2191 госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. У журналиста диагностировали перелом плечевой кости. К вечеру ему сделали срочную операцию. Повреждения Френкель получил после конфликта с полицией, видео инцидента разошлось в соцсетях.

На избирательный участок, расположенный в гимназии № 190 (набережная Фонтанки, 22) Центрального района Петербурга, Давид Френкель приехал, получив сообщения о нарушениях: появилась информация о попытке удалить с участка члена УИК с правом решающего голоса.

— Когда я зашел на участок, там вообще было непонятно, кто есть кто, — рассказал Френкель. — Вышла гражданка без бейджика, сказала, что она председатель комиссии. Я показал ей аккредитацию и сказал о намерении вести съемку. Женщина потребовала еще и продиктовать домашний адрес. Я отказался. Она позвала полицейских.

Все, что происходило дальше, попало на камеры мобильных телефонов: полицейские и наблюдатели преграждают журналисту дорогу, раздаются голоса — «мешаешь проводить выборы». Давид Френкель пытается выяснить имя и отчество одного из стражей порядка, снимая его на видео. Затем журналист летит на пол, один из полицейских заламывает ему руку. Раздается громкий хруст. Френкель кричит от боли.

Полицейский, сломавший руку журналисту Давиду Френкелю. Скриншот«Он просто чью-то маму вспомнил»

На видео с участков попал номер жетона сотрудника полиции — 010129. Как выяснили «Открытые медиа», это 26-летний Денис Дмитриев (сразу после инцидента он удалил свою страницу ВКонтакте).

Еще одним участником конфликта оказался замглавы администрации МО «Дворцовый округ» Дмитрий Абрамов — в каком статусе он находился на участке доподлинно неизвестно, но Абрамов (судя по видеозаписи), был одним из тех, кто преграждал Давиду Френкелю дорогу.

Дмитрий Абрамов. Фото: dvortsovy.spb.ru

Дмитрий Абрамов — фигура достаточно известная среди тех, кто следит за петербургской политикой. По словам собеседников «Новой» из числа независимых наблюдателей, в 2019 году он снялся с выборов главы муниципалитета из-за сокрытой им судимости по статье 116 УК РФ «Побои». Позже Абрамов участвовал в организации пересчета голосов на УИК № 2180, после чего трое победивших здесь кандидатов от КПРФ остались без мандатов — они перешли к проигравшим на участке единороссам.

Вечером 30 июня председатель УИК № 2191 Валентина Ландышко, отвечая на вопросы съехавшихся на участок журналистов, заявила, что Давид Френкель пострадал за то, что находился на участке без маски и перчаток и якобы оскорблял сотрудников полиции.

«Он просто [нецензурные] слова говорил и чью-то маму вспомнил», — пояснила председатель УИК.

Давид Френкель. Фото из архива

В ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сначала опровергли сообщение о нападении полицейского на гражданина на избирательном участке. «К сотрудникам полиции от председателя УИК поступило официальное заявление об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии, — заявили в пресс-службе ведомства. — Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка».

Чуть позже МВД скорректировало свою позицию:

ОФИЦИАЛЬНОРеакция МВД

«В полицию из медучреждения поступила информация о том, что у гражданина, доставленного с избирательного участка №2191 диагностирована травма руки. На основании данного сообщения руководством ГУ МВД РФ в установленном порядке назначена проверка».

Свои обращения в прокуратуру с призывом провести оперативную проверку инцидента направили Союз журналистов Петербурга и Ленобласти и депутат городского парламента Борис Вишневский.

«Полагаю, что в действиях сотрудника полиции имеются признаки преступления ч. 3 ст. 286 УК — превышение должностных полномочий с применением насилия», — пишет депутат.

Давид Френкель после травмы на УИКе. Селфи

Заявление в Следственный комитет готовит адвокат потерпевшего Ольга Карачева. В самом ведомстве уже отреагировали на произошедшее. «Следователи выясняют обстоятельства травмирования местного жителя на одном из избирательных участков», — сообщает официальный сайт СК.

О том, что травму получил журналист, предъявивший аккредитацию, — ни слова.

Серафим Романов

«Новая в Петербурге»