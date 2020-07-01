Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко показала свадебные фото из личного архива

01.07.2020, 16:55, Разное

30 июня 2018 года звезда популярного сериала “Теория большого взрыва” Кейли Куоко вышла замуж за наследника многомиллионного состояния Карла Кука. Их объединили не только чувства друг к другу, но и общая любовь к животным – и особенно к лошадям. В знаменательный для их личной истории день Кейли поделилась в Instagram несколькими свадебными снимками, которые раньше не были опубликованы. На них можно подробнее рассмотреть ее образы, которых было два – пышное платье с накидкой и кружевной комбинезон.

Счастливой второй свадебной годовщины, мой дорогой @mrtankcook!! Как мне так повезло? Ты самый крутой, веселый, умный, спокойный, безобидный! Ты выращиваешь овощи, разводишь кроликов, спасаешь собак, любишь лошадей, являешься знатоком пива/бурбона, а также ты любишь и поддерживаешь каждый мой шаг. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ и ЛЮБЛЮ НАС!!!!! – подписала снимки Кейли.

Карл оказался более сдержан, выложив селфи с супругой и написав:

Ничего себе, с момента нашей свадьбы действительно прошло два года!! А кажется, лишь несколько мгновений! Люблю тебя, как сумасшедший!

С Карлом Куком Кейли начала встречаться весной 2016 года после знакомства на одном из соревнований по конкуру. В интервью на шоу The Talk в сентябре 2017-го актриса рассказывала:

Я наконец встретила парня, который обожает лошадей так же сильно, как и я. Он талантливый наездник и замечательный человек. У нас общая страсть к лошадям, собакам и много других общих увлечений и черт.

В начале декабря того же, 2017 года стало известно о помолвке Кейли и Карла.

После почти двух лет вместе я наконец нашел мужество, чтобы попросить ее выйти за меня замуж. Это лучшая ночь в моей жизни и, судя по видео, лучшая ночь для Кейли. Она сказала “да”! – написал Карл в соцсетях.

Их свадьба прошла в одной из конюшен Сан-Диего, Калифорния, в присутствии только самых близких родных и друзей. После этого они отправились в медовый месяц (правда, во время него актриса угодила в больницу) и… продолжили жить раздельно как ни в чем не бывало. В августе 2019-го Кейли подтвердила эти сообщения:

Мы строим дом нашей мечты и собираемся жить под одной крышей вечность. Но, знаете, сейчас у нас весьма нетрадиционный брак – мы живем в разных местах и даже видимся не каждый день.

К марту 2020-го супруги наконец достроили свой дом мечты, расположенный в Лос-Анджелесе, и воссоединились.