“Я отстаиваю интересы людей!”: Анастасия Волочкова возмутилась обхождением в Дивеево

01.07.2020, 16:53, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram гневную публикацию, в которой отреагировала на поведение администрации села Дивеево, устроившей на неё “облаву”. Именно так знаменитость назвала действия местных властей, задержавших её во время путешествия.

По словам звезды балета, она приехала в Дивеевский монастырь скромно помолиться, а также навестить своих друзей. При этом действия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его команды она назвала “обидными и унизительными”. Волочкова упрекнула местного управителя в стремлении “отыграться и поглумиться” на её имени, отвлекая таким образом внимание простых жителей от проблем руководимого им региона. Однако, как заявила знаменитость, она вовсе не намерена умалчивать о случившемся происшествии. “А как ещё действовать, кроме как защищать интересы людей Правдой? Да. Она колет глаза! Но я всегда отстаиваю интересы людей”, – такой гневной тирадой подкрепила свои объяснения балерина.

Примечательно, что упомянутый телезвездой губернатор Нижегородщины Глеб Никитин несколько ранее озвучил другую интерпретацию её поведения. По его словам, Анастасия Волочкова проникла в закрытое на карантин Дивеево “окольными путями” с помощью своих знакомых, и за подобный проступок знаменитости вполне может грозить денежный штраф. С позицией администратора солидарны и пользователи некоторых пабликов области, указавших балерине на неприемлемость нахождения в святом месте в нетрезвом состоянии и назвавших её поведение термином “шапито”.



Довольно неоднозначной является и ситуация вокруг мнения подписчиков звезды в Instagram. С одной стороны, Анастасия Волочкова довольно давно закрыла возможность для фолловеров комментировать свои публикации. А с другой – в “карусели” к выложенному посту приложила солидарные с ней мнения своих поклонников. “Это ужасно, когда за счет вашего имени пытаются таким низким способом пропиариться”, “Если нужна будет помощь – можете рассчитывать”, “Умница, молодец Анастасия, так их всех”, – такие отзывы были приведены знаменитостью в качестве цитат.