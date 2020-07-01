Представители оппозиции признали состоявшимся голосование по Конституции

01.07.2020, 16:48, Новости дня

Оппозиционные наблюдатели и члены комиссий от движений «Голос», «Открытая Россия» и политических партий признали голосование по поправкам состоявшимся, отметив высокую явку.

Обзвон представителей оппозиции провел Telegram-канал «АнтиПропаганда».

Член избирательной комиссии по Москве от «Справедливой России» Дмитрий Анисимов выразил мнение, что порядка 60% участников полностью поддержали поправки. С ним согласился руководитель дирекции «Открытой России» Андрей Пивоваров, а также зампред УИК3438 от ПАРНАС Михаил Цветаев. Координатор движения «Голос» в Екатеринбурге Александр Грезев считает, что вносимые изменения одобряют две трети избирателей.

Нарушений и проблем, способных оказать решающее влияние на ход голосования, представители оппозиции не замечали.

Более того, некоторые из оппозиционных наблюдателей сами оказались сторонниками поправок, как, например, Наталья Менькова, координатор движения «Голос» по Ленинградской области.

К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%, итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%. Как заметил политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД, явка уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году, который тогда составил чуть более 54% избирателей.

В ЦИК сообщили, что за принятие поправок в Конституцию проголосовали 72,92% – это следует после обработки 0,79% протоколов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».