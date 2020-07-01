 

США огранили доступ других стран к препарату от коронавируса

01.07.2020, 16:48, Новости дня

Соединенные Штаты скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. При этом доступ к лекарству для Великобритании и других европейских стран ограничен, пишет британское издание Guardian.

По данным газеты, первые 140 тыс. доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тыс. доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, передает РИА «Новости» мнение экспертов, которое приводится в публикации.

«Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось», – сказал старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Он высказался за то, чтобы продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса регулировалась и лицензировалась. «Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?» – задается вопросом Хилл.

Он предположил, что решением проблемы могло бы стать производство дженериков в Бангладеш и Индии, где патент Gilead не признается.

Ранее фармацевтическая компания Gilead заявила, что намерена продавать препарат от коронавируса ремдесивир властям развитых стран по цене в 390 долларов за пузырек. Пятидневный курс лечения обойдется в 2 тыс. 340 долларов.

Портал MedicalXpress сообщал, что противовирусный препарат ремдесивир показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом. Исследователи провели эксперимент с участием более 1 тыс. человек. Сообщалось, что препарат сократил время выздоровления больных от коронавируса в среднем на четыре дня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Песков объяснил CNN причины низкой смертности от COVID-19 в России

22.04 / Власти США решили пересмотреть все аспекты взаимодействия с ВОЗ

03.06 / ВВП Австралии в первом квартале сократился впервые за 9 лет

19.04 / Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

20.04 / За границей от коронавируса вылечились 50 украинцев – МИД

04.05 / Улицу в Риге предложили переименовать в честь Немцова

27.05 / Путин потребовал максимального внимания к проблемам безработицы

25.06 / Предложен новый способ восстановления после травм

25.04 / Reuters: Китай направил медиков в Северную Корею для консультаций Ким Чен Ына

12.06 / Министр культуры Украины признал пользу сериалов на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска