ЦИК обнародовал первые данные о результатах голосования по поправкам к Конституции

01.07.2020, 16:23, Разное

Появились первые данные о результатах голосования по поправкам к Конституции. Утверждается, что за принятие нововведений высказались 72,92% россиян. Голос против отдали 25,84% граждан.

Стоит отметить, что на данный момент было обработано менее одного процента бюллетеней. Свежие данные о результатах голосования будут обновляться.