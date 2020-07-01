Политолог Чеснаков объяснил разницу результатов на участках голосования в Москве

01.07.2020, 16:23, Разное

Рассчитывая показатели на московских участках, оппозиционеры не принимают во внимание ряд ключевых факторов. Во-первых, социально-демографический.

“В Москве нет равной плотности населения по возрасту, уровню дохода и прочее”, – указал Чеснаков.

Не менее важен и профессионально-отраслевой фактор. По словам Чеснакова, “мобилизация” на голосование по поправкам осуществлялась в том числе через организации и компании, в которых работают жители столицы, а не только через структуры городских районов.

Кроме того, аналитик обратил внимание на неравномерность распределения источников информации, а также на технологически-ситуативный фактор: “Как была организована процедура надомного голосования. Именно в этом факторе особенно может влиять растянутость голосования по времени на целую неделю”, – пишет Чеснаков в своем телеграм-канале.

Но наибольшее влияние имеет процедура электронного голосования, уверен эксперт. Это новая для столицы и для России в целом форма волеизъявления, и она существенно изменила расклады по московским локациям – около миллиона горожан отдали свой голос без привязки к району, где они работают или живут, пояснил аналитик.

“Со всеми этими пятью факторами эксперты сталкиваются впервые. И их влияние еще предстоит проанализировать когда появятся окончательные результаты”, – резюмировал он.

Напомним, что 1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. До этого жители Москвы, начиная с 25 июня, могли выразить свое мнение дистанционно – при помощи процедуры электронного голосования. Для прозрачности и честности процедуры голосования в столице была использована технология блокчейн – она позволила исключить противоправные манипуляции в процессе волеизъявления.