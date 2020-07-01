Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

01.07.2020, 16:16, Новости дня

«Оппозиция в Севастополе пыталась ориентироваться на материковых оппозиционеров, но те, как известно, отвергают Крым. Потому волеизъявление в городе проходит спокойно и без эксцессов», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Джаралла, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции в Севастополе.

«Ситуация с голосованием в Севастополе спокойная. Предварительное голосование, которое велось в предшествующую неделю, позволило большинству людей выбрать для себя удобное время посещения избирательных участков», – рассказал севастопольский политолог Владимир Джаралла.

«Что касается мнения жителей Севастополя, то многие воспринимают голосование как референдум о доверии президенту. Учитывая его авторитет и роль в событиях 2014 года – настроение по этому вопросу в городе, воинских частях и на флоте более чем позитивное», – добавил эксперт.

«А вот с местной оппозицией произошел довольно забавный случай. Они пытались равняться на материковых оппозиционеров, но те, как известно, отвергают Крым. Потому несистемная оппозиция оказалась не у дел. В то же время системная оппозиция куда больше озабочена подготовкой к предстоящим местным выборам. Потому голосование по поправкам к Конституции проходит в спокойном режиме и без эксцессов», – заключил Джаралла.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. В Севастополе проголосовало около 50% избирателей. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что призыв оппозиции к бойкоту провалился из-за агрессивных попыток манипуляции общественным мнением.