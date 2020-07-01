Голосование по Конституции завершилось еще в шести регионах Дальнего Востока

01.07.2020, 16:08, Новости дня

Избирательные участки в 20.00 по местному времени (13.00 мск) закрылись в Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области (ЕАО), в 14.00 мск завершилось голосование в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.

Как сообщил зампредседателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников, в Приморском крае, по данным на 18.00 местного времени, приняли участие в голосовании 867 тыс. 577 участников голосования. Это составляет 59,27%, передает «Интерфакс».

По его словам, лидером по количеству проголосовавших остается Хорольский муниципальный округ – здесь явка составляет 82,87%. Еще две территории – Черниговский район и Спасск-Дальний – преодолели планку в 80%. Десять территорий преодолели рубеж в 70%. Охотников отметил, что нарушения не выявлены.

Всего в крае действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования были развернуты на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

По данным избирательной комиссии Хабаровского края, за два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 411 тыс. 45 человек или 41,68% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

Явка в Еврейской АО, согласно информации на сайте ЦИК, составила 70,74%. Серьезных нарушений региональные избиркомы не выявили.

В Якутии, по состоянию на 18.00 местного времени (12.00 мск), явка на избирательных участках составила 50,4%, проголосовало более 331 тыс. человек. В Приамурье, по данным на 18.00 (12.00 мск), на участки для голосования пришло более 347,7 тыс. граждан или 55,99% от всех зарегистрированных избирателей. В Забайкалье явка составила 56,46%, своим мнением по поправкам поделились 424 тыс. человек.

Серьезных нарушений при голосовании в трех регионах к 12.00 мск не зафиксировано, передает ТАСС.

Голосование продолжается на данный момент в самом западном регионе Дальневосточного федерального округа – в Республике Бурятия. Оно завершится в 15.00 мск.

Ранее голосование завершилось в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.